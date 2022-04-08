Каррера: «Спартак» занимал бы 12-13-е место в Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, за какие места боролась бы московская команда в Серии А.
«Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды.
Но 12-13-е место – точно бы занимали красно-белые в Серии А», – сказал Каррера.
- После 23 туров «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
- В Серии А 12-ю позицию занимает «Болонья», а 13-ю – «Удинезе».
Источник: «РБ Спорт»