Каррера: «Спартак» занимал бы 12-13-е место в Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, за какие места боролась бы московская команда в Серии А.

«Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды.

Но 12-13-е место – точно бы занимали красно-белые в Серии А», – сказал Каррера.