Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе

Каррера: «Спартак» занимал бы 12-13-е место в Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предположил, за какие места боролась бы московская команда в Серии А.

«Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды.

Но 12-13-е место – точно бы занимали красно-белые в Серии А», – сказал Каррера.

  • После 23 туров «Спартак» идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • В Серии А 12-ю позицию занимает «Болонья», а 13-ю – «Удинезе».

Новости по теме
Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. «Спартаку» нужно закрепиться в десятке» 18
Каррера: «Спартак» не вылетит в ФНЛ. Его место среди лучших» 7
Каррера: «Черышев мог бы стать лучшим решением для замены Айртона в «Спартаке» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:51
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +2129

    Ubuntu 2 часа назад

    Спартак и в РПЛ сейчас займёт 12-13 место

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5195

    Павелий > Ubuntu 1 час назад

    Давно зрение проверял?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +980

    Узб@гоеный 3 часа назад

    Чтобы там занимать свиньям такие высокие для них места надо тащить в Италию весь судейский корпус.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +851

    Roma56 > Узб@гоеный 1 час назад

    Ага, в России то вон как судейский корпус тянет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5195

    Павелий 3 часа назад

    Но вообще Спартак 2 раза обыграл Наполи, который шёл первым, а сейчас вторым.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +851

    Roma56 > Павелий 1 час назад

    К сожалению это было скорее исключение из правил, победы вопреки. Чемпионский Спартак Карреры был бы месте на 7-8, а сегодняшний - в зоне вылета бы болтался и это с учетом того что в Италии у судей получше со зрением и интеллектом, или по крайней мере с совестью.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy 3 часа назад

    На данный момент Спартак сосанул бы даже и от Салерно с Венецией, а Болонья и вовсе бы убила

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6466

    Из Твери Леха 4 часа назад

    Забирайте)

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11