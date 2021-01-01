Холанд отказал «МЮ». Клуб не соответствует его амбициям (ESPN)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов платить футболисту требуемую зарплату, однако тот сомневается в перспективах спортивного проекта «МЮ».

Норвежец считает, что его амбициям соответствуют «Реал» и «Манчестер Сити». Обе команды лидируют в своих чемпионатах и успешно выступают в ЛЧ.

Также Холанд хочет прогрессировать, поэтому ему нравится перспектива поработать с таким тренером, как Хосеп Гвардиола.