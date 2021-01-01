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Холанд отказал «МЮ». Клуб не соответствует его амбициям (ESPN)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов платить футболисту требуемую зарплату, однако тот сомневается в перспективах спортивного проекта «МЮ».

Норвежец считает, что его амбициям соответствуют «Реал» и «Манчестер Сити». Обе команды лидируют в своих чемпионатах и успешно выступают в ЛЧ.

Также Холанд хочет прогрессировать, поэтому ему нравится перспектива поработать с таким тренером, как Хосеп Гвардиола.

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Источник: ESPN

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Сегодня, 15:44
Комментарии5
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    Рейтинг: +652

    sined1951 4 минуты назад

    Правильно делает, МЮ сейчас непонятный клуб с неумным руководством.

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    Рейтинг: +873

    jek718875 1 час назад

    Ай, моська, знать она сильна

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    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 2 часа назад

    Холонд очень переоценивает свои возможности

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    Рейтинг: +61533

    portero 3 часа назад

    Парень ищет больше денег и не факт что будет у него получаться в новой команде, в Барсе точно он не нужен....

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    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy 3 часа назад

    МЮ сейчас клуб с рейтингом выше среднего для которого сейчас потолок попадание в зону в ЛЧ и на этом все

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