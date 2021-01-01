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Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией» за 12 игроков на поле

Спортивный суд Немецкого футбольного союза не стал наказывать «Баварию» по итогам игры 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

В ходе матча у мюнхенцев в определенный момент на поле оказалось 12 футболистов. Это продолжалось около 20 секунд.

Суд решил, что «Бавария» не несет ответственности за появление лишнего игрока, так как это ошибка арбитров.

  • «Фрайбург» был разгромлен со счетом 1:4.
  • Инцидент произошел на 86-й минуте во время двойной замены у «Баварии».

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Источник: Kicker

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy 5 часов назад

    Да да, а было бы наоборот и Фрайбург выиграл эту встречу 4-1, то баварцы только так бы кричали и был бы технарь

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    Рейтинг: +61533

    portero > Skull_Boy 5 часов назад

    Тоже хотел это написать..

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 5 часов назад

    эх.... нет у Фрайбурга Заремы. она бы потребовала переиграть чемпионат

    0
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