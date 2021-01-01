Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией» за 12 игроков на поле

Спортивный суд Немецкого футбольного союза не стал наказывать «Баварию» по итогам игры 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».

В ходе матча у мюнхенцев в определенный момент на поле оказалось 12 футболистов. Это продолжалось около 20 секунд.

Суд решил, что «Бавария» не несет ответственности за появление лишнего игрока, так как это ошибка арбитров.