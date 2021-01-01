Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией» за 12 игроков на поле

Да да, а было бы наоборот и Фрайбург выиграл эту встречу 4-1, то баварцы только так бы кричали и был бы технарь
Спортивный суд Немецкого футбольного союза не стал наказывать «Баварию» по итогам игры 28-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга».
В ходе матча у мюнхенцев в определенный момент на поле оказалось 12 футболистов. Это продолжалось около 20 секунд.
Суд решил, что «Бавария» не несет ответственности за появление лишнего игрока, так как это ошибка арбитров.
- «Фрайбург» был разгромлен со счетом 1:4.
- Инцидент произошел на 86-й минуте во время двойной замены у «Баварии».