Овчинников – о «Текстильщике»: «Я, к сожалению или к счастью, работаю в РФС»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал информацию о том, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев вел с ним переговоры о возможном назначении в «Текстильщик».

«Я, к сожалению или к счастью, сейчас работаю в РФС, поэтому комментарии не даю. Меня нет в пространстве», – сказал Овчинников.