Овчинников – о «Текстильщике»: «Я, к сожалению или к счастью, работаю в РФС»

когда то Овчинников сказал- даю денег судьям и буду давать дальше. и теперь он в РФС
Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал информацию о том, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев вел с ним переговоры о возможном назначении в «Текстильщик».
«Я, к сожалению или к счастью, сейчас работаю в РФС, поэтому комментарии не даю. Меня нет в пространстве», – сказал Овчинников.
- Овчинников работает в РФС, где отвечает за выдачу тренерских лицензий.
- «Текстильщик» идет на последнем месте в ФНЛ.