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Овчинников – о «Текстильщике»: «Я, к сожалению или к счастью, работаю в РФС»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал информацию о том, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев вел с ним переговоры о возможном назначении в «Текстильщик».

«Я, к сожалению или к счастью, сейчас работаю в РФС, поэтому комментарии не даю. Меня нет в пространстве», – сказал Овчинников.

  • Овчинников работает в РФС, где отвечает за выдачу тренерских лицензий.
  • «Текстильщик» идет на последнем месте в ФНЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 часов назад

    когда то Овчинников сказал- даю денег судьям и буду давать дальше. и теперь он в РФС

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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 8 часов назад

    так и знай
    никогда не поеду в иваново
    ведь иваново
    тот ещё квест

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