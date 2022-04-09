Где смотреть «Ахмат» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 9 апреля.
- Встреча пройдет в Грозном.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое. В матче первого круга петербуржцы победили со счетом 3:1.
Ставки на матч Ахмат – Зенит
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Ахмата» – 5.10
- Ничья – 3.90
- Победа «Зенита» – 1.67
Источник: «Бомбардир»