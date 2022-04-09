Где смотреть «Ахмат» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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Игра состоится в субботу, 9 апреля.

Встреча пройдет в Грозном.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – Зенит

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.

Игру также будет транслировать Bettery.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое. В матче первого круга петербуржцы победили со счетом 3:1.

Ставки на матч Ахмат – Зенит

Коэффициенты Bettery: