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Где смотреть «Ахмат» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 9 апреля.
  • Встреча пройдет в Грозном.
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат – Зенит

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Bettery.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» – первое. В матче первого круга петербуржцы победили со счетом 3:1.

Ставки на матч Ахмат – Зенит

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Ахмата» – 5.10
  • Ничья – 3.90
  • Победа «Зенита» – 1.67

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 22:00
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