Касильяс – о Бензема: «Человек-паук, президент США, твой ангел-хранитель. Он бог!»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс восхитился игрой Карима Бензема в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Челси» (3:1).

Бензема сделал хет-трик во втором матче ЛЧ подряд.

Он первый француз, забивший более 10 голов в одном сезоне ЛЧ.

Бензема вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в этом сезоне.

«Карим – Человек-паук. Карим – Росомаха. Карим – швейцар в доме. Карим – твой лучший друг. Карим – твоя бабушка. Карим – президент США.

Карим – инструктор, с которым ты прыгаешь с парашютом. Карим – твой ангел-хранитель. Карим – это бог!» – написал Касильяс в твиттере.