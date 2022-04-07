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Касильяс – о Бензема: «Человек-паук, президент США, твой ангел-хранитель. Он бог!»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс восхитился игрой Карима Бензема в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Челси» (3:1).

  • Бензема сделал хет-трик во втором матче ЛЧ подряд.
  • Он первый француз, забивший более 10 голов в одном сезоне ЛЧ.
  • Бензема вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в этом сезоне.

«Карим – Человек-паук. Карим – Росомаха. Карим – швейцар в доме. Карим – твой лучший друг. Карим – твоя бабушка. Карим – президент США.

Карим – инструктор, с которым ты прыгаешь с парашютом. Карим – твой ангел-хранитель. Карим – это бог!» – написал Касильяс в твиттере.

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Источник: твиттер Икера Касильяса

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07.04.2022 14:43
Комментарии6
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    Рейтинг: +2673

    FRZZ 7 апреля, 17:03

    Бомбардир, исправь ошибку.

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    Рейтинг: +1691

    lek! 7 апреля, 15:58

    Кержаков в одном из матчей промахнулся , и попал в голову Касильяса . Хороший парень был Саша Кержаков.

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    Рейтинг: +24106

    bset 7 апреля, 15:36

    Знаем мы одного вратаря, у которого кукуха поехала. Касильяс - Чепчугов. И лучше бы он не скидывал интимные видео Кариму, чтобы тот не начал его шантажировать, как Вальбуэна.

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    Рейтинг: +2647

    Nerlinger 7 апреля, 15:22

    Крайне сомнительная тирада ...

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    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch 7 апреля, 15:20

    Карим – президент США??? - хуже оскорбления и не придумаешь......

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 15:07

    Карим-вратарь бредит...

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