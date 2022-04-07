Бензема вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).

В сезоне-2021/22 француз забил 37 мячей и сделал 13 ассистов во всех турнирах.

По системе «гол+пас» Бензема стал лучшим среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы: