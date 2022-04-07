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Бензема вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).

В сезоне-2021/22 француз забил 37 мячей и сделал 13 ассистов во всех турнирах.

По системе «гол+пас» Бензема стал лучшим среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы:

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Источник: Opta

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07.04.2022 12:28
Комментарии3
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    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 14:35

    ну лучшим точно не будет, но как в сумме он в этом сезоне лучший в мире

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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 13:28

    Что характерно: Левандовски значительно больше всех забил, а Мбаппе - большн всех напасовал))))

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    Рейтинг: +145

    Novik38 7 апреля, 13:16

    Бензема хорош в крайних сезонах, не поспоришь.

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