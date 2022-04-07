Бензема вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).
В сезоне-2021/22 француз забил 37 мячей и сделал 13 ассистов во всех турнирах.
По системе «гол+пас» Бензема стал лучшим среди всех игроков, выступающих в топ-5 лигах Европы:
- Бензема – 50 очков (37+13);
- Роберт Левандовски («Бавария») – 49 (45+4);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 45 (28+17);
- Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 41 (27+14);
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 38 (28+10).
Источник: Opta