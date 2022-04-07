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Бензема – первый француз, забивший более 10 голов в одном сезоне ЛЧ

«Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий мадридцев Карим Бензема оформил хет-трик в этой игре.

В активе 34-летнего форварда 11 голов в восьми встречах текущего розыгрыша ЛЧ.

Бензема стал первым французом, отличившимся более десяти раз в одном сезоне главного еврокубка.

Ранее лучшим результатом у футболистов из Франции было десять мячей Жюста Фонтена в Кубке чемпионов-1958/59.

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Источник: Opta

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07.04.2022 09:30
Комментарии2
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 09:36

    34 года, бегает быстро, ускоряется, отрабатывает прессингует и получает заслуженные голы. Если выиграет или ЛЧ или Испанию, должен однозначно забирать ЗМ.

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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 > СуперПАВ9 7 апреля, 10:32

    Мда... почитал твои комменты, кроме как оскорблений, ничего высирать не можешь. Гуляй вася.

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