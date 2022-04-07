Бензема – первый француз, забивший более 10 голов в одном сезоне ЛЧ

«Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий мадридцев Карим Бензема оформил хет-трик в этой игре.

В активе 34-летнего форварда 11 голов в восьми встречах текущего розыгрыша ЛЧ.

Бензема стал первым французом, отличившимся более десяти раз в одном сезоне главного еврокубка.

Ранее лучшим результатом у футболистов из Франции было десять мячей Жюста Фонтена в Кубке чемпионов-1958/59.