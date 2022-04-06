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Габулов: «Приглашали Кокорина в «Химки». Саша был готов пойти на понижение зарплаты, но не получилось»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог перейти в подмосковный клуб.

«Затрудняюсь ответить на сегодняшний день. Да, был интерес к Саше, но это было в конце декабря — начале января. Потом стало понятно, что возможности перехода нет.

Мы Сашу приглашали только с точки зрения того, чтобы он помог нам, а мы помогли ему в игровом плане. Понятно, что у нас нет финансовых возможностей удовлетворить интересы Саши, его контракт. Но Саша был готов пойти на понижение, но не получилось.

Как будет развиваться дальше ситуация, сложно сказать. Но сегодняшний день этот вопрос на повестке не стоит», — сказал Габулов в эфире «России 24».

  • Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.
  • Он не играет с 10 января.

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Источник: Sport24

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06.04.2022 13:27
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