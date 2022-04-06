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Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» больше матчей в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Атлетико» со счетом 1:0.

Английская команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла 15-ю встречу в плей-офф главного еврокубка.

51-летний специалист с «Сити» одержал больше побед в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной» (14).

При этом с каталонцами тренер дважды становился победителем Лиги чемпионов (2008/09, 2010/11), а с «Манчестер Сити» пока не брал трофей.

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Источник: «Бомбардир»

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06.04.2022 10:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 12:31

    и толку если нет трофея???? мало того Атлетик может их вынести в ответке, там завист многое кто будет судить.... атлетик очень грубая команда, результат дают, но подонки в плане игры, у них все средства хороши.....

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    Рейтинг: +13541

    Skull_Boy 6 апреля, 11:02

    Ну ясен красен он в Сити только скажет, что ему кто-то нужен так сразу 100ку на трансферы

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