Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» больше матчей в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Атлетико» со счетом 1:0.

Английская команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла 15-ю встречу в плей-офф главного еврокубка.

51-летний специалист с «Сити» одержал больше побед в плей-офф ЛЧ, чем с «Барселоной» (14).

При этом с каталонцами тренер дважды становился победителем Лиги чемпионов (2008/09, 2010/11), а с «Манчестер Сити» пока не брал трофей.