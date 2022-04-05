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    Тиаго Силва: «Узнал, что перехожу в «Челси», когда ехал с автобусе «ПСЖ» после поражения в финале ЛЧ»

    Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал, как узнал о переходе в лондонский клуб.

    • Бразилец перешел в «Челси» из «ПСЖ» летом 2020 года.
    • С лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, клубный ЧМ.
    • В 2005 году Силва был в «Динамо».

    «Я узнал новость о переходе в «Челси», когда мы с «ПСЖ» ехали на автобусе в Париж после финала Лиги чемпионов, в котором проиграли (0:1 с «Баварией» в финале ЛЧ-2019/20 – прим. «Бомбардира»).

    Это обрадовало меня в тот момент разочарования. Я был очень горд, что меня так оценили и что клуб увидел во мне лидера», – сказал бразилец.

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    Источник: GFFN

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    05.04.2022 23:26
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