Тиаго Силва: «Узнал, что перехожу в «Челси», когда ехал с автобусе «ПСЖ» после поражения в финале ЛЧ»

Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал, как узнал о переходе в лондонский клуб.

Бразилец перешел в «Челси» из «ПСЖ» летом 2020 года.

С лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, клубный ЧМ.

В 2005 году Силва был в «Динамо».

«Я узнал новость о переходе в «Челси», когда мы с «ПСЖ» ехали на автобусе в Париж после финала Лиги чемпионов, в котором проиграли (0:1 с «Баварией» в финале ЛЧ-2019/20 – прим. «Бомбардира»).

Это обрадовало меня в тот момент разочарования. Я был очень горд, что меня так оценили и что клуб увидел во мне лидера», – сказал бразилец.