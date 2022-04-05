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    Стерлинг, Де Брюйне и Марез – в старте «Ман Сити». Фелиш, Гризманн и Коке выйдут у «Атлетико»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Атлетико» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Аке, Стоунз, Гюндоган, Родриго, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Марез.

    «Атлетико»: Облак, Рейнилду, Фелипе, Савич, Лоди, Врсалько, Коке, Кондогбиа, Льоренте, Фелиш, Гризманн.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2022 21:17
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