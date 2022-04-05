Стерлинг, Де Брюйне и Марез – в старте «Ман Сити». Фелиш, Гризманн и Коке выйдут у «Атлетико»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Атлетико» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Аке, Стоунз, Гюндоган, Родриго, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Марез.
«Атлетико»: Облак, Рейнилду, Фелипе, Савич, Лоди, Врсалько, Коке, Кондогбиа, Льоренте, Фелиш, Гризманн.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- «Ман Сити» в 1/8 финала победил «Спортинг».
- «Атлетико» обыграл по сумме двух матчей «МЮ».
Источник: Бомбардир.ру