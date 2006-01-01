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Клопп: «Диас десять минут пытался рассказать о секретах «Бенфики», но я не понял ни слова»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором ответил на один из вопросов о предстоящем матче с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

У немецкого специалиста спросили, узнавал ли он о секретах будущего соперника у вингера Луиса Диаса, который в январе перешел из «Порту».

«Он пытался в течение десяти минут что-то рассказать, но я не понял ни слова», – сказал Клопп, намекнув на языковой барьер.

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Источник: Goal

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