Азар может уйти из «Реала» в аренду ради игры на ЧМ-2022

В «Реале» надеются, что вингер Эден Азар покинет команду летом.
Мадридский клуб изучает варианты с уходом 31-летнего футболиста в аренду.
Интерес к бельгийцу невысок из-за его зарплаты, однако в «Реале» считают, что игрок может снизить требования ради стабильной практики в преддверии ЧМ-2022.
- Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до 2024 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
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