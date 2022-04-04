Азар может уйти из «Реала» в аренду ради игры на ЧМ-2022

В «Реале» надеются, что вингер Эден Азар покинет команду летом.

Мадридский клуб изучает варианты с уходом 31-летнего футболиста в аренду.

Интерес к бельгийцу невысок из-за его зарплаты, однако в «Реале» считают, что игрок может снизить требования ради стабильной практики в преддверии ЧМ-2022.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку