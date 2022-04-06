Где смотреть «Вильярреал» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 апреля

«Вильярреал» и «Бавария» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 6 апреля
- Встреча пройдет в Испании на стадионе «Эль Мадригал».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Бавария
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол1». Начало трансляции – в 21:45 мск.
«Вильярреал» и «Бавария» дважды играли друг с другом. Мюнхенцы выиграли оба матча с общим счетом 5:1.
Команда Унаи Эмери занимает седьмое место в чемпионате Испании, потерпев три поражения в четырех последних матчах.
«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Последние две встречи клуб выиграл с общим счетом 8:2.
Коэффициенты на матч Вильярреал – Бавария
Bettery считает «Баварию» фаворитом первого матча.
- Победа «Вильярреала» – 5.40
- Ничья – 4.30
- Победа «Баварии» – 1.58
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Источник: «Бомбардир»