Где смотреть «Вильярреал» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 апреля

«Вильярреал» и «Бавария» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра состоится в среду, 6 апреля

Встреча пройдет в Испании на стадионе «Эль Мадригал».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Бавария

Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол1». Начало трансляции – в 21:45 мск.

«Вильярреал» и «Бавария» дважды играли друг с другом. Мюнхенцы выиграли оба матча с общим счетом 5:1.

Команда Унаи Эмери занимает седьмое место в чемпионате Испании, потерпев три поражения в четырех последних матчах.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Последние две встречи клуб выиграл с общим счетом 8:2.

Коэффициенты на матч Вильярреал – Бавария

Bettery считает «Баварию» фаворитом первого матча.

Победа «Вильярреала» – 5.40

Ничья – 4.30

Победа «Баварии» – 1.58

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