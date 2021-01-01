Семин: «Нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион. Гонка только начинается»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Чемпионская гонка только начинается. Ещe будет много интересных матчей. Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион», – сказал Сeмин.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 23-х туров.

Отрыв от «Динамо» – 3 очка.

ЦСКА отстает от «Зенита» на 6 очков.

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