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Семин: «Нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион. Гонка только начинается»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Чемпионская гонка только начинается. Ещe будет много интересных матчей. Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион», – сказал Сeмин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 23-х туров.
  • Отрыв от «Динамо» – 3 очка.
  • ЦСКА отстает от «Зенита» на 6 очков.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +16383

    Garrincha58 2 минуты назад

    после каждого тура одно и тоже да не будет Зенит в этом ЧР первым всем же понятно Динамо тянут потянут, а вытянуть.... смогут ли? кстати после 26 тура много прояснится

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