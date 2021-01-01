Семин: «Нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион. Гонка только начинается»

после каждого тура одно и тоже да не будет Зенит в этом ЧР первым всем же понятно Динамо тянут потянут, а вытянуть.... смогут ли? кстати после 26 тура много прояснится
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
«Чемпионская гонка только начинается. Ещe будет много интересных матчей. Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион», – сказал Сeмин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 23-х туров.
- Отрыв от «Динамо» – 3 очка.
- ЦСКА отстает от «Зенита» на 6 очков.
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