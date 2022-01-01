Фанаты «ПСЖ» освистали Рамоса. Он сыграл впервые с января

Как же не освистывать 36-ти летнюю пиранью,появившуюся в водах спокойного французского чемпионата? В Испании число травматизма сошло к нулю,теперь в опасности ноги Франции.Трепещите,господа.
В 30-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома разгромил «Лорьян» со счетом 5:1.
Во втором тайме на замену вышел центральный защитник парижан Серхио Рамос.
Болельщики негативно встретили появление испанца на поле. Они освистывали его при каждом касании мяча.
- Рамос сыграл впервые с 23 января.
- Из-за травм 36-летний футболист провел в этом сезоне 6 матчей и забил 1 гол.
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