АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» – 5:1

Англия. АПЛ. 31-й тур
Тоттенхэм – Ньюкасл – 5:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Шер, 39; 1:1 – Дэвис, 43; 2:1 – Доэрти, 48; 3:1 – Сон, 54; 4:1 – Эмерсон, 63; 5:1 – Бергвейн, 83.
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Англия. АПЛ. 31-й тур
Тоттенхэм – Ньюкасл – 5:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Шер, 39; 1:1 – Дэвис, 43; 2:1 – Доэрти, 48; 3:1 – Сон, 54; 4:1 – Эмерсон, 63; 5:1 – Бергвейн, 83.
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