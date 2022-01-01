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Хван приостановил контракт с «Рубином»

Еще один легионер покинул «Рубин». Контракт с клубом приостановил южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом.

«Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до лета 2022 года», – написали казанцы.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14935

    житель СПб 56 минут назад

    Большие проблемы по сумме у Рубина...

    0
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    Рейтинг: +777

    kliker 2 часа назад

    На пенсию выйдет - приедет доигрывать, лет через ХХ.

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    Рейтинг: +15189

    Cleaner 2 часа назад

    Всех приостановщиков приостанавливать, если вернутся. В дубль до окончания контракта.

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    Рейтинг: +14935

    житель СПб > Cleaner 56 минут назад

    Приостанавливать на границе России.

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