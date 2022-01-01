Хван приостановил контракт с «Рубином»

Большие проблемы по сумме у Рубина...
Еще один легионер покинул «Рубин». Контракт с клубом приостановил южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом.
«Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до лета 2022 года», – написали казанцы.
- В течение последних недель «Рубин» также покинули Филип Уремович, Сеад Хакшабанович, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия.
- «Рубин» идет в РПЛ 11-м.
- Ближайший соперник – «Краснодар» (9 апреля).
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