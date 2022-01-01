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Гулиев, Луценко, Семенов и Уткин – в основе «Арсенала» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата» на игру 23-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Луценко, Марков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

  • Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Арсенал» идет на 15-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 8-м.

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Источник: сайт РПЛ

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Сегодня, 12:59
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +3

    Nihatik 2 часа назад

    Найс на клике Арсенала показывает лондонский, а не тульский))

    1
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    ...
    Рейтинг: +6710

    BarStep > Nihatik 1 час назад

    А какая нах разница))

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