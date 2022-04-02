Гулиев, Луценко, Семенов и Уткин – в основе «Арсенала» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата» на игру 23-го тура чемпионата России.
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Луценко, Марков.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.
- Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Арсенал» идет на 15-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 8-м.
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Источник: сайт РПЛ