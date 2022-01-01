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Шунин: «Когда мы с «Динамо» вылетали, я очень надеялся на расширение РПЛ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о возможном увеличении числа команд в РПЛ.

«Если [рассуждать] по-спортивному, то нужно принимать закон, но он не должен вступать в силу в этом сезоне. Если он принимается, то действовать он должен со следующего сезона.

Если сейчас окажется так, что две команды не вылетят, а две команды поднимутся, наверное, это будет не совсем справедливо.

Когда мы с «Динамо» вылетали, было много разговоров о том, что лигу могут расширить, я очень на это надеялся, потому что момент был тяжелый, мы действительно играли плохо и до последнего не верилось, что «Динамо» может вылететь.

С другой стороны, если у нас не будет матчей сборной, Лиги чемпионов, Лиги Европы, то получится, что у нас слишком мало команд и слишком длинный сезон.

Возможно, в этой ситуации лучше, чтобы было больше команд», – сказал Шунин.

  • Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ и мораторий на вылет.
  • Исполком РФС данные предложения отклонил.
  • К обсуждению этого вопроса могут вернуться на следующем заседании в мае.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15090

    Cleaner 1 час назад

    Халаву все любят...)

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