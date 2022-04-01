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Николсон – лучший игрок «Спартака» в марте. Его купили зимой за 8 миллионов

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.

Победителем голосования стал нападающий Шамар Николсон. Его кандидатуру поддержали 36 процентов.

В топ-3 также вошли Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23%).

  • В марте Николсон забил 4 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
  • Его купили в декабре за 8 миллионов евро.
  • Форвард заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 16:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +11957

    playsh 1 час назад

    Шамар,так держать.Не посрами великую футбольную державу Ямайку и московский Спартак.На хрен нам не всрались всякие англо-саксы.Удачи.

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