Николсон – лучший игрок «Спартака» в марте. Его купили зимой за 8 миллионов

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.

Победителем голосования стал нападающий Шамар Николсон. Его кандидатуру поддержали 36 процентов.

В топ-3 также вошли Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23%).

В марте Николсон забил 4 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

Его купили в декабре за 8 миллионов евро.

Форвард заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

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