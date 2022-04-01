Николсон – лучший игрок «Спартака» в марте. Его купили зимой за 8 миллионов

Шамар,так держать.Не посрами великую футбольную державу Ямайку и московский Спартак.На хрен нам не всрались всякие англо-саксы.Удачи.
Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды по итогам марта.
Победителем голосования стал нападающий Шамар Николсон. Его кандидатуру поддержали 36 процентов.
В топ-3 также вошли Зелимхан Бакаев (31%) и Квинси Промес (23%).
- В марте Николсон забил 4 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
- Его купили в декабре за 8 миллионов евро.
- Форвард заключил с московским клубом контракт до 2026 года.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery