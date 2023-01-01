«Ньюкасл» хочет перехватить Коутиньо у «Астон Виллы»

«Ньюкасл» заинтересован в приобретении полузащитника Филиппе Коутиньо.

У «Астон Виллы», арендовавшей бразильца в январе, есть приоритетное право его выкупа за 40 миллионов евро.

Однако «Ньюкасл» готов предложить больше и «Барселоне», и самому футболисту.

Коутиньо забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Астон Виллу».

Его контракт с «Барсой» действует до 2023 года.

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