Непомнящий: «Абрамович хотел создать федеральные центры подготовки молодых игроков, а меня планировал назначить директором»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о знакомстве с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
– Зачем Абрамович с вами знакомился?
– У Абрамовича была идея создать федеральные центры подготовки молодых футболистов, а меня он планировал назначить директором, по совету Васи. Я был вынужден отказаться, хотел остаться тренером.
– О чем еще говорили?
– Беседа была долгая. Разговаривали и о нашем футболе, и о «Челси», и о Модриче. Абрамович тогда хотел его купить. Спрашивал у меня, потянет ли он в АПЛ или нет. Я ответил: «Если его освободить от лишней работы, потянет».
Модрич выделялся, когда еще был мальчишкой – такая голова у него, такая техническая оснащенность!
– Ваши впечатления от беседы с Абрамовичем?
– Я был восхищен, как он себя вел. Ни грамма снобизма, абсолютная заинтересованность в собеседнике.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В середине марта дней назад АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
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