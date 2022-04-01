Непомнящий: «Абрамович хотел создать федеральные центры подготовки молодых игроков, а меня планировал назначить директором»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о знакомстве с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

– Зачем Абрамович с вами знакомился?

– У Абрамовича была идея создать федеральные центры подготовки молодых футболистов, а меня он планировал назначить директором, по совету Васи. Я был вынужден отказаться, хотел остаться тренером.

– О чем еще говорили?

– Беседа была долгая. Разговаривали и о нашем футболе, и о «Челси», и о Модриче. Абрамович тогда хотел его купить. Спрашивал у меня, потянет ли он в АПЛ или нет. Я ответил: «Если его освободить от лишней работы, потянет».

Модрич выделялся, когда еще был мальчишкой – такая голова у него, такая техническая оснащенность!

– Ваши впечатления от беседы с Абрамовичем?

– Я был восхищен, как он себя вел. Ни грамма снобизма, абсолютная заинтересованность в собеседнике.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В середине марта дней назад АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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