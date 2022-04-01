Непомнящий – о ЦСКА: «Гинер давно хотел отойти от дел. Неправильно, когда за такой огромный клуб отвечает только он»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

— У нас были доверительные отношения. Никогда с ним не спорили о покупке футболистов. Сначала он спрашивал мое мнение. А затем брал время на размышление — никогда сразу свое мнение не высказывал.

Гинер умеет слушать и слышать — очень сильно прислушивался к специалистам. При нем в ЦСКА решающее слово всегда было за тренером или специалистами.

— О чем говорили с Гинером?

— О том, что неправильно, когда за такой огромный клуб отвечает только Гинер. О том, что ЦСКА нужны были люди, которые бы помогали в финансовом плане. Да и вообще, чтобы клуб не зависел так сильно от Гинера.

Та же идея была, что и у Галицкого. Гинер уже давно хотел чуть отойти от дел. Мы несколько раз говорили с ним на эту тему.

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