Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Непомнящий – о ЦСКА: «Гинер давно хотел отойти от дел. Неправильно, когда за такой огромный клуб отвечает только он»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

— У нас были доверительные отношения. Никогда с ним не спорили о покупке футболистов. Сначала он спрашивал мое мнение. А затем брал время на размышление — никогда сразу свое мнение не высказывал.

Гинер умеет слушать и слышать — очень сильно прислушивался к специалистам. При нем в ЦСКА решающее слово всегда было за тренером или специалистами.

— О чем говорили с Гинером?

— О том, что неправильно, когда за такой огромный клуб отвечает только Гинер. О том, что ЦСКА нужны были люди, которые бы помогали в финансовом плане. Да и вообще, чтобы клуб не зависел так сильно от Гинера.

Та же идея была, что и у Галицкого. Гинер уже давно хотел чуть отойти от дел. Мы несколько раз говорили с ним на эту тему.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Непомнящий: «Абрамович хотел создать федеральные центры подготовки молодых игроков, а меня планировал назначить директором» 2
Непомнящий: «В «Томи» шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели?» 1
Непомнящий: «Дзюба однажды кричит мне: «Какого *** вы взяли в команду вот этого?» 9
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:31
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11