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Руслан Агаларов: «Конечно, Гамид хочет уйти из «Уфы» в более сильную команду и более сильный чемпионат»

Отец лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова Руслан поговорил о будущем игрока. У футболиста «Уфы» есть амбиции сменить клуб.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь для команды», – сказал Агаларов-старший.

  • Гамид Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 14 голами.
  • У ближайших преследователей 10 мячей.
  • «Уфа» идет в зоне вылета.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60902

    portero 2 минуты назад

    Если продолжит забивать, будут предложения. А пока неочевидно что будет из него сильный игрок...

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