Руслан Агаларов: «Конечно, Гамид хочет уйти из «Уфы» в более сильную команду и более сильный чемпионат»

Отец лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова Руслан поговорил о будущем игрока. У футболиста «Уфы» есть амбиции сменить клуб.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь для команды», – сказал Агаларов-старший.

Гамид Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 14 голами.

У ближайших преследователей 10 мячей.

«Уфа» идет в зоне вылета.

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