Моро вернулся в «Динамо» из сборной Хорватии («СЭ»)

Полузащитник «Динамо» Никола Моро вернулся в Москву после отъезда в сборную Хорватии, сообщает «СЭ».

Вчера, 29 марта, 24-летний футболист дебютировал за национальную команду. Он отыграл первый тайм в товарищеском матче с Болгарией (2:1).

ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты с клубами в односторонне порядке.

Хорват выступает за «Динамо» с августа 2020 года.

В этом сезоне Моро забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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