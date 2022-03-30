Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел прибыл в Россию после паузы на матчи сборных. Об этом сообщил агент бразильца Тьяго Рибейро.

«Вендел уже вернулся в Россию. У него все хорошо, тренируется с командой», – сказал агент.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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