Непомнящий: «Переход РФС в Азиатскую конфедерацию – приемлемое решение в условиях изоляции»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– В условиях изоляции, конечно, нужно искать какие-то варианты, чтобы не снижался уровень мотивации. Соревновательный эффект должен присутствовать. Так что как вариант в этих условиях, это вполне приемлемое решение.

Что касается уровня Азиатской конфедерации, то она, конечно, уступает европейскому. Но в таких условиях мы вынуждены будем отказаться от легионеров среднего уровня, потому что у нас будет очевидное снижение финансовой составляющей в клубах, и легионерам будет не очень интересно быть у нас.

А вот за счет доморощенных игроков конкуренция с азиатским футболом хоть как-то поможет нашим игрокам держать свой уровень.Мы обязаны выигрывать все подряд, а на это мотивация тоже должна быть. Поэтому если что-то подобное [с переходом в Азию] случится, то делать нечего.

– Как, по вашему мнению, россияне смогут себя проявить в Азиатской конфедерации? Насколько им по силам «выигрывать все подряд»?

– Они обязаны выигрывать все. Им это, конечно, по силам.

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