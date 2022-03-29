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  • Непомнящий: «Переход РФС в Азиатскую конфедерацию – приемлемое решение в условиях изоляции»

Непомнящий: «Переход РФС в Азиатскую конфедерацию – приемлемое решение в условиях изоляции»

29 марта 2022, 12:41
9

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– В условиях изоляции, конечно, нужно искать какие-то варианты, чтобы не снижался уровень мотивации. Соревновательный эффект должен присутствовать. Так что как вариант в этих условиях, это вполне приемлемое решение.

Что касается уровня Азиатской конфедерации, то она, конечно, уступает европейскому. Но в таких условиях мы вынуждены будем отказаться от легионеров среднего уровня, потому что у нас будет очевидное снижение финансовой составляющей в клубах, и легионерам будет не очень интересно быть у нас.

А вот за счет доморощенных игроков конкуренция с азиатским футболом хоть как-то поможет нашим игрокам держать свой уровень.Мы обязаны выигрывать все подряд, а на это мотивация тоже должна быть. Поэтому если что-то подобное [с переходом в Азию] случится, то делать нечего.

– Как, по вашему мнению, россияне смогут себя проявить в Азиатской конфедерации? Насколько им по силам «выигрывать все подряд»?

– Они обязаны выигрывать все. Им это, конечно, по силам.

  • ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Непомнящий Валерий
Комментарии (9)
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"supermax"
1648552668
ну скорее всего нас исключат из фифа...поэтому и говорить не о чем...а даже если нет, то нужно их разрешение на переход в азию...плюс согласие азиатской конфедерации...но даже там есть страны с пендосовским членом в жопе, которые будут верещать как сучки
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алдан2014
1648557909
Что терзают сильные сомнения насчёт того,что всех подряд обыграют. С мотивацией у ребят как то не очень. Жизнь и так удалась
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koli4ka
1648561496
отстал я что ли наверное от жизни в солнечном Тае, а зачем РФС переход в азиатскую ************, чей им в эвропейской федерацие то неймется, никак не пойму???кто и где чего нагадил?
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Азбука
1648567241
Если будет возможность перейти в АФК, то я "ЗА". После всей гнуси от УЕФА, там играть себя не уважать.
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Кузьмич на трибуне
1648576501
Наши Шахматисты , после отстранения от международных турниров приняли решение о создании параллельно ФИДЕ свои международную федерацию шахмат. И у них уже есть единомышленники и спонсоры. Не надо бояться Европу. Нужно смело подавать заявку в АФК. И создавать новую мировую федерацию футбола. Кроме того у нас есть очень мощный аргумент-Титан, газ, нефть, уран, неон, литий, палладий и многие другие очень полезные ископаемые. Тем более , что это всё можно будет купить только за российские рубли. А что бы это было более понятно , рублёвая биржа будет в Симферополе и в Севастополе. Хотите купить рубли, милости просим в Российский Крым.
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