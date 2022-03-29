Лапорта – о Левандовски и Салахе: «Не буду говорить о переговорах, чтобы не усложнять их»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался комментировать интерес клуба к нападающим Роберту Левандовскому и Мохамеду Салаху.

«Они большие игроки. Все хорошие игроки хотят перейти в «Барсу». Не буду говорить о переговорах, чтобы не усложнять их», – сказал Лапорта.

«Барселона» идет на 3-м месте в Примере.

Команда продолжает бороться за победу в Лиге Европы.

«Барса» планирует подписать летом минимум 4 футболистов.

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