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Лапорта – о Левандовски и Салахе: «Не буду говорить о переговорах, чтобы не усложнять их»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался комментировать интерес клуба к нападающим Роберту Левандовскому и Мохамеду Салаху.

«Они большие игроки. Все хорошие игроки хотят перейти в «Барсу». Не буду говорить о переговорах, чтобы не усложнять их», – сказал Лапорта.

  • «Барселона» идет на 3-м месте в Примере.
  • Команда продолжает бороться за победу в Лиге Европы.
  • «Барса» планирует подписать летом минимум 4 футболистов.

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +835

    jek718875 20 минут назад

    Поляка в ж***, Салах покатит

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    Рейтинг: +379

    Lipatoff 31 минуту назад

    Все-таки лучше ориентироваться на молодых, тот же Рафинья хороший вариант, давненько не видели талантливых бразильцев, закроет правый фланг атаки, есть Торрес и Фати для ротации, на перспективу кого то подыскать вместо Аубы, больше проблем во флангах защиты, Альба и Алвес в возрасте, с Дестом пока непонятно, нужны изобретательные фланги защиты, и норм

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    Рейтинг: +14077

    ilichkadr 2 часа назад

    Ага, километровая очередь выстроилась у дверей Барсы.

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