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«Чушь»: Медведев опроверг, что Ловрен не вернется в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о защитнике Деяне Ловрене.

– Ловрен не вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных?

– Чушь.

– Восстановился ли Ловрен от травмы?

– Он тренируется в общей группе в сборной.

  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей за «Зенит».
  • Контракт игрока с клубом действует до 2023 года.
  • Ловрен не выходит на поле с декабря.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +24001

    bset 15 минут назад

    Напомните, что сказал Медведев, когда его спросили про переход Кокорина в Сочи?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +8990

    САДЫЧОК 1 час назад

    Медведев , он вернется через 100 веков , в страну не дураков , а .....

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