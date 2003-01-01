«Чушь»: Медведев опроверг, что Ловрен не вернется в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о защитнике Деяне Ловрене.

– Ловрен не вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных?

– Чушь.

– Восстановился ли Ловрен от травмы?

– Он тренируется в общей группе в сборной.

В этом сезоне хорват провел 19 матчей за «Зенит».

Контракт игрока с клубом действует до 2023 года.

Ловрен не выходит на поле с декабря.

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