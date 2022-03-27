Кавазашвили: «У Максименко нарушение в психике, Селихов намного сильнее как вратарь»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.
«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может.
Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии.
Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», – сказал Кавазашвили.
- Максименко провел в этом сезоне 12 матчей, в которых пропустил 17 голов.
- На счету Селихова 10 игр и 14 пропущенных мячей.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку