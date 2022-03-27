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  • Кавазашвили: «У Максименко нарушение в психике, Селихов намного сильнее как вратарь»

Кавазашвили: «У Максименко нарушение в психике, Селихов намного сильнее как вратарь»

27 марта 2022, 21:16
12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может.

Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии.

Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», – сказал Кавазашвили.

  • Максименко провел в этом сезоне 12 матчей, в которых пропустил 17 голов.
  • На счету Селихова 10 игр и 14 пропущенных мячей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Максименко Александр
Комментарии (12)
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portero
1648406496
А разве у Спартака нет психолога и докторов? Или как везде, родственники и друзья на хлебных местах...
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PAREVG.
1648410214
Кому играть, должен решать главный тренер, совместно с тренером вратарей, и главой медицинского штаба. Им виднее, кто в каком физическом и психическом состоянии. Кто лучше будет готов в день матча, тот и будет играть.
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Fusballer
1648410523
Нарушения в психике у других личностей есть. А у Максименко психологические проблемы есть. Но это решаемо.
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oyabun
1648439205
В Спартаке проблемы с психикой, а вернее с психологией минимум у половины игроков. Если Селихову противопоказано будет играть по здоровью, то я лично, хотел бы посмотреть на Свинова.
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zigbert
1648447056
Сказать что Селихов намного сильнее Максименко пожалуй будет неправильно. Но конечно сейчас он вратарь №1 в Спартаке. Он более решителен и инициативен по сравнению с Максименко. Конечно и у Селихова есть ошибки - неправильно поставленная стенка в матче с ЦСКА, гол-парашютик от Ростова. Но главная беда Селихова это его травмированность, которая и не давала ему возможность стабильно играть в воротах, а это важно.
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paracetamol
1648448226
Всегда знал, что Максименко .бнутый!
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моэм
1648448534
Нарушения в психике скорее у немного немолодого Кавазашвили , разменявшего 90 лет.
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JTherry
1648449279
у Максименко есть такое "не справляется со своими эмоциями", нервишки шалят во время игры и с выбором позиции в воротах не стабилен, здесь Кавазашвили прав, но и Селихов тоже не всегда "святой"... думаю, что Ваноли разберется, кого ставить в ворота - психологическая устойчивость для вратаря, как азбука для первоклассника...
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SLADE2019
1648451669
Рассуждения любителя, а не профессионала. Надо смотреть на практические показатели. Вроде да, Селихов молодец, но пропускает тоже немало и тоже немало из-за своих косяков. В этом случае, надо Бубнова звать, чтобы он ТТД разложил. А так, у обоих один есть конкретный недостаток, оба не могут руководить на должном уровне обороной. При обоих, Джикия к примеру, как бешенный мотается, а толку не очень.
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фанат джигурды
1648455488
Да выпускать можно кого угодно, Паровозы в створ ни разу за матч не попадут.
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