Кавазашвили: «У Максименко нарушение в психике, Селихов намного сильнее как вратарь»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

«Селихов намного сильнее как вратарь. У Максименко есть нарушение в психике, он не справляется со своими эмоциями. Если он ошибается, то потом собраться уже никак не может.

Селихов превосходит Максименко во всем: выбор позиции, выбор места в ворота, выходы на верховые мячи. С такими габаритами Максименко должен быть королем в штрафной, лидером на поле. Бог дал ему все, кроме психологии.

Но если выпустить больного Селихова с «Локомотивом», есть риск доломать его окончательно. В этом матче играть должен Максименко. Это будет шанс показать себя», – сказал Кавазашвили.

Максименко провел в этом сезоне 12 матчей, в которых пропустил 17 голов.

На счету Селихова 10 игр и 14 пропущенных мячей.

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