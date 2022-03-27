Погба: «Игра за сборную Франции – глоток свежего воздуха»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба объяснил, что для него значит игра за команду. Она помогает ему отвлечься от клубных дел.
«Конечно, игра за Францию – глоток свежего воздуха. Это правда. В «Манчестер Юнайтед» были трудные моменты, и мне нужен был перерыв, чтобы восстановить силы и уверенность», – сказал Погба.
- В этом евросезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.
- Погба – воспитанник «МЮ».
- С командой он брал Лигу Европы.
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Источник: TF1