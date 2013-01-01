Галактионов: «Молодежная сборная России может прекратить существование»

Ни к чему эти сейчас вызовы в сборную. Только отвлекают от клубных тренировок и от травм не застрахованы. Да и зритель без футбола остается, пока они с Карпиным гоняют круглого в квадратах.
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов допустил упразднение команды. Она сейчас отстранена от международных игр.
«Мы не совсем понимаем, что будет с нашей командой. Она может как продолжить выступление, так и прекратить существование», – сказал Галактионов.
- Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).
- Галактионов тренирует команду с 2019 года.
- До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».
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