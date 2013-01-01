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Галактионов: «Молодежная сборная России может прекратить существование»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов допустил упразднение команды. Она сейчас отстранена от международных игр.

«Мы не совсем понимаем, что будет с нашей командой. Она может как продолжить выступление, так и прекратить существование», – сказал Галактионов.

  • Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).
  • Галактионов тренирует команду с 2019 года.
  • До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 10:47
Комментарии10
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    Рейтинг: +872

    Узб@гоеный 23 минуты назад

    Ни к чему эти сейчас вызовы в сборную. Только отвлекают от клубных тренировок и от травм не застрахованы. Да и зритель без футбола остается, пока они с Карпиным гоняют круглого в квадратах.

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    Рейтинг: +135

    Zlatan2718 1 час назад

    типа молодёжь покупает билеты ?

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    Рейтинг: +9989

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Сейчас она и на самом деле не к чему.

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    Рейтинг: +16372

    Garrincha58 > Alekxei Z. 1 час назад

    тогда зачем нам и нац. сборная и зачем вообще футбол

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    Рейтинг: +9989

    Alekxei Z. > Garrincha58 1 час назад

    Молодёжка это определённый период, ограниченный по времени.
    Сборная ? ХЗ. Поиграет с белорусами и китайцами...
    Футбол это соцпроект.

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    Рейтинг: +87

    Samuray_apokalipsys 2 часа назад

    админы молодчики...быстро подчищают критику в свой адрес)) давайте бан мне пох

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    Рейтинг: +6843

    vladik12 > Samuray_apokalipsys 1 час назад

    Ты не беспредель, и тебя никто не тронет. Я веду себя адекватно, и меня не банят.

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    Рейтинг: +497

    Demgel > Samuray_apokalipsys 1 час назад

    "Давайте бан мне пох". Классная концовка.

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    Рейтинг: +6392

    sochi-2013 > vladik12 1 час назад

    Не, он борец с системой.

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    Рейтинг: +497

    Demgel 2 часа назад

    Как прекратит существование, так снова восстановится и в бой).

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