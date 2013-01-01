Галактионов: «Молодежная сборная России может прекратить существование»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов допустил упразднение команды. Она сейчас отстранена от международных игр.

«Мы не совсем понимаем, что будет с нашей командой. Она может как продолжить выступление, так и прекратить существование», – сказал Галактионов.

Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).

Галактионов тренирует команду с 2019 года.

До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».

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