Сафонов: «Из «Краснодара» можно сделать топ-клуб»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поговорил о перспективах клуба. Он видит потенциал выйти на топ-уровень.

«Я и сейчас могу сказать, что из «Краснодара» можно сделать топ-клуб. Все в наших силах, я буду все для этого делать, но не могу сказать, как пойдет мой путь дальше», – сказал Сафонов.

Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.

Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на 3 месяца – с марта по май.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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