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Андрей Мостовой: «Я максимально отказался от сахара. Не будем покупать его у бабушек»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался насчет спроса на сахар в магазинах России. Игрок его практически не употребляет.

– Я и так в чай, кофе никогда сахар не добавлял, мог какой-то десерт съесть, но сейчас максимально отказался.

Я думаю, это видно, у нас все реально профессионалами стали в сборной и все переносят в клубы, на обеде никто ничего лишнего себе не позволяет.

– То есть у вас дефицит сахара в крови.

– Нет, нормально, у бабушек еще не будем покупать.

  • Сегодня сборная России провела спарринг с молодежной сборной России (1:0).
  • Мостовой возвращается в «Зенит».
  • В ближайшем туре он сыграет с «Сочи».

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60708

    portero 6 минут назад

    Причём здесь бабушки? Разве они его продают? Андрюша мальчишка тупорылый!!

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