Андрей Мостовой: «Я максимально отказался от сахара. Не будем покупать его у бабушек»

Причём здесь бабушки? Разве они его продают? Андрюша мальчишка тупорылый!!
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался насчет спроса на сахар в магазинах России. Игрок его практически не употребляет.
– Я и так в чай, кофе никогда сахар не добавлял, мог какой-то десерт съесть, но сейчас максимально отказался.
Я думаю, это видно, у нас все реально профессионалами стали в сборной и все переносят в клубы, на обеде никто ничего лишнего себе не позволяет.
– То есть у вас дефицит сахара в крови.
– Нет, нормально, у бабушек еще не будем покупать.
- Сегодня сборная России провела спарринг с молодежной сборной России (1:0).
- Мостовой возвращается в «Зенит».
- В ближайшем туре он сыграет с «Сочи».
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