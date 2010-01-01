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Галактионов: «Не могу сказать, что Захарян – самый-самый талантливый, с кем я работал»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался насчет своего полузащитника Арсена Захаряна. Он выступает за «Динамо».

«Захарян – это тот, кто сейчас себя реализовывает. Дальше вопрос стабильности. Дай бог, чтобы когда были игры сборной, его опыт укреплялся. Я не могу сказать, что он самый-самый талантливый, с кем я работал. Просто не все смогли реализовать потенциал, а он старается.

Многое зависит от окружения, сопутствующих факторов. Если преодолеет преграды и соблазны, если будут люди, которые будут подсказывать и уберегать, то всe будет хорошо», – сказал Галактионов.

  • В этом сезоне РПЛ Захарян провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
  • Он воспитанник «Динамо».
  • Зимой сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Реала».

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Источник: «Чемпионат»

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