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Тирни – самый непроходимый крайний защитник сезона АПЛ

Крайний защитник «Арсенала» Киран Тирни в этом сезоне АПЛ позволил себя обыграть один раз. Это лучший показатель среди всех крайних защитников турнира (в расчет берутся только те, которые провели 20+ матчей).

Далее идут Тарик Лэмпти из «Брайтона» и Кайл Уокер-Питерс из «Саутгемптона». Их обыграли по девять раз.

  • Тирни интересен «Реалу».
  • Игрок всю карьеру проводит в Британии.
  • Его контракт с «Арсеналом» действует до 2026 года.

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Источник: Squawka

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