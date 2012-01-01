Тирни – самый непроходимый крайний защитник сезона АПЛ

Крайний защитник «Арсенала» Киран Тирни в этом сезоне АПЛ позволил себя обыграть один раз. Это лучший показатель среди всех крайних защитников турнира (в расчет берутся только те, которые провели 20+ матчей).

Далее идут Тарик Лэмпти из «Брайтона» и Кайл Уокер-Питерс из «Саутгемптона». Их обыграли по девять раз.

Тирни интересен «Реалу».

Игрок всю карьеру проводит в Британии.

Его контракт с «Арсеналом» действует до 2026 года.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку