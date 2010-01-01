Глебов: «Нам, футболистам, грех жаловаться на повышение цен»

Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен. Футболисты зарабатывают бешеные и им грех жаловаться на повышение цен, это хотел сказать Глебов. Пост для отписавшихся ниже.
Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на вопрос про ажиотаж на сахар в магазинах. В команде он запрещен.
«Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен.
Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич Карпин, видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть? Вот и я не знаю», – сказал Глебов.
- Сборная России сегодня провела тренировочный матч против молодежной сборной (1:0).
- Глебов выступает за идущий во 2-й половине таблицы РПЛ «Ростов».
- Трофеев в его карьере нет.
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