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Глебов: «Нам, футболистам, грех жаловаться на повышение цен»

Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на вопрос про ажиотаж на сахар в магазинах. В команде он запрещен.

«Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен.

Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич Карпин, видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть? Вот и я не знаю», – сказал Глебов.

  • Сборная России сегодня провела тренировочный матч против молодежной сборной (1:0).
  • Глебов выступает за идущий во 2-й половине таблицы РПЛ «Ростов».
  • Трофеев в его карьере нет.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +573

    Riot Zero 14 минут назад

    Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен. Футболисты зарабатывают бешеные и им грех жаловаться на повышение цен, это хотел сказать Глебов. Пост для отписавшихся ниже.

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    Рейтинг: +1957

    B.G. 18 минут назад

    Кто то пьет чай с сахаром, кто то ест икру ложками

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    Рейтинг: +830

    jek718875 1 час назад

    Самогон гнать

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