Глебов: «Нам, футболистам, грех жаловаться на повышение цен»

Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на вопрос про ажиотаж на сахар в магазинах. В команде он запрещен.

«Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен.

Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич Карпин, видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть? Вот и я не знаю», – сказал Глебов.

Сборная России сегодня провела тренировочный матч против молодежной сборной (1:0).

Глебов выступает за идущий во 2-й половине таблицы РПЛ «Ростов».

Трофеев в его карьере нет.

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