Карпин назвал состав сборной России на оба тайма игры с молодежкой

Парни, а куда девалась семеныч?? Новость про сборную с Карпиным, а заднеприводный представитель гей парада не отписывается. Скучно как-то.
Сегодня, 26 марта, состоится контрольный матч между основной и молодежной сборными России.
Сборная России 1-й тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.
Сборная России 2-й тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.
Молодежная сборная: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.
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