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Карпин назвал состав сборной России на оба тайма игры с молодежкой

Сегодня, 26 марта, состоится контрольный матч между основной и молодежной сборными России.

Сборная России 1-й тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Сборная России 2-й тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

Молодежная сборная: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

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Источник: твиттер сборной России

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Сегодня, 15:50
Комментарии7
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    Рейтинг: +7010

    R_a_i_n 46 секунд назад

    Парни, а куда девалась семеныч?? Новость про сборную с Карпиным, а заднеприводный представитель гей парада не отписывается. Скучно как-то.

    0
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    Рейтинг: +13026

    Fusballer 51 минуту назад

    Оба состава крутые! Валера молодец!
    Ну а Дзюба правильно поступил, что отклонил приглашение - у него появилось время включить Рукаку))

    3
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    Рейтинг: +848

    Беспонтий > Fusballer 18 минут назад

    идут года
    а шутки не идут
    одни и те же
    хотя весь вечер на манеже
    хотя другого вечно ждут

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +7010

    R_a_i_n > Fusballer 15 секунд назад

    Зюба вечный прогульщик

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    Рейтинг: +257

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Семенычу санитаров(((

    1
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    Рейтинг: +13026

    Fusballer > Сделаны из Дерева 49 минут назад

    Там поможет только лоботомия((((

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    Рейтинг: +257

    Сделаны из Дерева > Fusballer 28 минут назад

    И то так)

    0
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