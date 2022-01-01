Карпин: «Сборная России надеется поучаствовать в Лиге наций, хотя верится с трудом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, когда завершится отстранение команды от международных соревнований.

«Настроение – рабочее. Нет смысла давать прогнозы на будущее.

Наши надежды? В июне начинается Лига наций, и к этому времени мы уже надеемся поучаствовать в этом турнире. Хотя верится с трудом.

Следующий шаг – отбор к Евро. Надеемся, что будет так. Надежда умирает последней. Надеюсь, в июне возобновится наше участие в международных турнирах», – сказал Карпин.

Россию исключили из стыков отбора ЧМ-2022.

Сборная проводит сбор в Новогорске, который завершится завтра.

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