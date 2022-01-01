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Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мыслями о том, что Россию отстранили от участия в международных турнирах.

«Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – ещe больше, чем раньше.

Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» – сказал Караваев.

  • Россию исключили из стыков отбора ЧМ-2022.
  • Сборная проводит сбор в Новогорске, который завершится завтра.

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Источник: телеграм-канал сборной России

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Комментарии7
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    Рейтинг: +10560

    alex1951 2 часа назад

    Кому то лишь бы потрепаться,а кому то всякую хрень опубликовать.....
    Неужели ,потц, тебе еще не понятно,что возьмитесь и поменяйте команду в Кремле ,вместе с капитаном команды!
    И лишь тогда ,возможно, газ потечет,Зенит в Европу попадет и росфутбол не пропадет)))

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    Рейтинг: +4656

    neim > alex1951 2 часа назад

    Какие-то гнусные вещи ты говоришь (коллегой не назову, заподло) дятел ... Одним словом "барабан" и пора бы тебе ответить за базар, гнида.

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    Рейтинг: +32

    rwp > alex1951 1 час назад

    Не надо нам продвигать свои западные ценности- продать всё святое за возможность поразвлекаться

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    Рейтинг: +10560

    alex1951 > neim 1 час назад

    Ты ,дрянь поганая ,путинец хе ров ,первый начал....
    Тебя говнюка в Украину ,срочником .Россию защищать а потом превратиться в ,,груз 200,, и на родину взад...придурок!

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    Рейтинг: +10560

    alex1951 > rwp 1 час назад

    нам продвигать нечего.....смотрите лучше за своими кремлевскими ворюгами ,олигархами.....
    и вообще цыплят по осени считают ,там и посмотрим)))
    не можем только понять :почему так много русских ,используя шенгенскую визу ,в Эстонию прется ,ась?

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    Рейтинг: +195

    Азбука > alex1951 1 час назад

    Так у них и спрашивай, а кто в России, те уже ответили, что ты дятел (и это учитываю нашу толерантность).

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    Рейтинг: +10560

    alex1951 > Азбука 1 час назад

    Вы,что сговорились?
    Зомбированные,вы наши)))
    Что вообще в жизни видели и знаете?

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