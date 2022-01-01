Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мыслями о том, что Россию отстранили от участия в международных турнирах.

«Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – ещe больше, чем раньше.

Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» – сказал Караваев.

Россию исключили из стыков отбора ЧМ-2022.

Сборная проводит сбор в Новогорске, который завершится завтра.

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