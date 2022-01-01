Караваев: «Мы не можем повлиять на отношение к России в мировом футболе»

Кому то лишь бы потрепаться,а кому то всякую хрень опубликовать.....
Неужели ,потц, тебе еще не понятно,что возьмитесь и поменяйте команду в Кремле ,вместе с капитаном команды!
И лишь тогда ,возможно, газ потечет,Зенит в Европу попадет и росфутбол не пропадет)))
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мыслями о том, что Россию отстранили от участия в международных турнирах.
«Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – ещe больше, чем раньше.
Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» – сказал Караваев.
- Россию исключили из стыков отбора ЧМ-2022.
- Сборная проводит сбор в Новогорске, который завершится завтра.
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