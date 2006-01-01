Ибрагимович: «Победа в ЛЧ? Лучший игрок не выигрывает все»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к тому, что ему так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«Игра за «Милан» вызывает у меня много эмоций, потому что этот клуб подарил мне счастье и дал очень многое. Если брать все мои клубы, то в «Милане», наверное, я отыграл больше всего.

Было приятно [вернуться в Лигу чемпионов с «Миланом» в этом сезоне]. После пары лет неудач и отсутствия в Лиге чемпионов все были в восторге и счастливы вернуться.

На мой взгляд, это потрясающий турнир. Я забил пару голов, которые мне понравились, и получил возможность играть против лучших команд и игроков Европы.

Как отношусь к тому, что до сих пор не выиграл Лигу чемпионов? Смотрю на это с двух сторон. Выиграть было бы здорово. Если не выиграю, это не изменит меня как игрока.

Если выиграю, это не значит, что я стану лучше как игрок. Я уже лучший. Это было доказано: лучший игрок не выигрывает все», – сказал 40-летний швед.

В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня.

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