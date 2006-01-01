Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

Ибрагимович: «Победа в ЛЧ? Лучший игрок не выигрывает все»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к тому, что ему так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«Игра за «Милан» вызывает у меня много эмоций, потому что этот клуб подарил мне счастье и дал очень многое. Если брать все мои клубы, то в «Милане», наверное, я отыграл больше всего.

Было приятно [вернуться в Лигу чемпионов с «Миланом» в этом сезоне]. После пары лет неудач и отсутствия в Лиге чемпионов все были в восторге и счастливы вернуться.

На мой взгляд, это потрясающий турнир. Я забил пару голов, которые мне понравились, и получил возможность играть против лучших команд и игроков Европы.

Как отношусь к тому, что до сих пор не выиграл Лигу чемпионов? Смотрю на это с двух сторон. Выиграть было бы здорово. Если не выиграю, это не изменит меня как игрока.

Если выиграю, это не значит, что я стану лучше как игрок. Я уже лучший. Это было доказано: лучший игрок не выигрывает все», – сказал 40-летний швед.

  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
40-летний Ибрагимович: «Буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня» 4
Ибрагимович может стать директором «Милана» после завершения карьеры 4
«Милан» предложит Ибрагимовичу сократить зарплату почти в три раза (Николо Скира) 2
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11