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40-летний Ибрагимович: «Буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своем будущем.

«Будущее еще не предначертано. Плана у меня нет. Посмотрим, что будет дальше. Не хочу сожалеть о том, что бросил футбол, чтобы потом не говорить, что я мог еще играть. Потому что тогда буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, видя, что мог бы продолжать.

Хочу играть так долго, как смогу. Реальность такова, что я буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня. Поэтому я все еще играю.

Знаю, что однажды все закончится, у меня больше не будет адреналина. Это проблема каждого футболиста, потому что когда ты играешь в футбол, у тебя есть адреналин.

И этот адреналин ты никогда не получишь, занимаясь чем-то другим, потому что мы запрограммированы. Каждый день мы делаем одно и то же.

Мы просыпаемся, готовимся, тренируемся, едим и отдыхаем. На следующий день то же самое. Ты занимаешься всем этим 20 лет и заряжаешься адреналином.

Поэтому, когда ты вдруг заканчиваешь и у тебя больше нет этого распорядка, ты перестаешь получать адреналин. И когда все заканчивается, ты должен это принять и начать с нуля что-то новое», – сказал 40-летний швед.

  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Его контракт с «Миланом» истекает 30 июня.

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Источник: сайт УЕФА

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Сегодня, 10:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +1496

    Psih86 1 час назад

    Дядь, да у тебя проблемы серьёзные... Лучший который только чемпионаты внутренние брал и всё...

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    Рейтинг: +11208

    BRO_football 2 часа назад

    Да кто угодно сейчас лучше Ибрагимовича. Даже Кокорин.

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    Рейтинг: +14072

    ilichkadr > BRO_football 2 часа назад

    Не, Ибрагимович имел ввиду свой возраст. Типа, если увижу, что в мои 40 лет кто-то лучше меня, то уйду.

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    Рейтинг: +6695

    BarStep 2 часа назад

    Лучший по-моему Деспотович..
    По крайней мере он так сам позиционирует..
    А он лет на 10 моложе Ибрагимовича..

    Дааа, попал ты Златан, лет до пятидесяти пылить ещё))

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