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Шомуродов: «Я хочу больше играть»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов недоволен количеством игровой практики.

«Я хочу больше играть. У меня нет желания сидеть на скамейке.

Отношения с Моуринью? Хорошие. Возможно, не как раньше, но все равно хорошие», – сказал футболист.

  • В августе прошлого года Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» за 18 миллионов евро.
  • Он заключил с римским клубом контракт до 2026 года.
  • Нападающий забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.

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Источник: Roma Press

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49304

    MaxRnD 2 часа назад

    Замочи Абрахама, иначе никак

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