ЦСКА – о попытке Гинера уволить Березуцкого в декабре: «Выдуманные нападки на наш клуб»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов опроверг новость о попытке президента клуба Евгения Гинера сменить главного тренера в декабре прошлого года.

«Просто Ваня Карпов очень «давно и сильно нас любит». И в минуты вдохновения, и, как говорится, в часы забвения. У него и в прошлом году, когда дела у команды шли не очень хорошо, во всем были виноваты Гинер и Бабаев.

И сейчас, когда усилили состав яркими игроками, качественно провели подготовку на сборах, выдали пятиматчевую победную серию, Карпов нам рассказывает, что все это произошло не благодаря действиям и работе руководства, а вопреки.

Не буду комментировать все эти выдуманные нападки на наш клуб, а просто напомню читателям одну истину. В некоторых ситуациях принято говорить, что слова автора надо делить на два, четыре, а то и на восемь.

В данном случае я бы посоветовал нашим болельщикам вообще не рассматривать его слова всерьез. Ну, а Ване, как коллега коллеге, советую уже выключить вентилятор и по любым интересующим его вопросам о ЦСКА обращаться напрямую в клуб», – сказал Аксенов.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд в чемпионате и кубке.

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