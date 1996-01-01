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Тарханов: «Пока у игрока молоко на губах, он не должен получать большую зарплату»

Бывший главный тренер «Урала», «Крыльев Советов» Александр Тарханов рекомендовал клубам ограничивать зарплату молодым игрокам. Соответствующая система уже работает в екатеринбургском клубе.

«Например, в «Урале» нет такого, чтобы даже талантливый молодой игрок сразу получал большую зарплату. Григорий Иванов дает мизер. Работай, дойдешь до высшей лиги – тогда будешь хорошо получать. Почему нельзя везде так сделать?

Даже если ты под основным составом, все равно получаешь определенную сумму небольшую. Конечно, если футболист заиграл, стал лидером – там уже другой контракт. А когда еще молоко на губах, игрок должен получать определенную сумму, чтобы жить, работать. Все через работу», – сказал Тарханов.

  • 67-летний Тарханов не тренирует с прошлого года, когда покинул болгарскую «Славию».
  • Он начал тренерскую карьеру в 1987 году.
  • Высшее достижение в чемпионате России – 5-е место с ЦСКА в 1996 году.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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