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Сафонов: «Пошел ли я на понижение зарплаты в «Краснодаре»? Некорректный вопрос»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о ситуации в клубе. По его словам, с финансовой точки зрения проблем нет.

«Ситуация в «Краснодаре» достаточно тяжелая. Можно сказать, полкоманды уехало. Но команда преображается. У нас дополнительный прилив сил от молодых футболистов, они добавляют энергии, желания. По результатам понятно, что у нас все идет неплохо.

Пошел ли я на понижение зарплаты? Некорректный вопрос. У нас в клубе все нормально в этом плане», – сказал Сафонов.

  • Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.
  • Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: ютуб-канал сборной России

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60656

    portero 2 часа назад

    Надо было у жунашлюги спросить, пошёл он на понижения или требут повышения из-за инфояции...

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