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Гурцкая: «Языджи моментально адаптировался. Знает все хорошие ночные заведения и рестораны Москвы»

Неофициальный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об адаптации в России полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи. Турка все устраивает.

«По-моему, Языджи уже готов российский паспорт принять. Он моментально адаптировался в России. Знает все хорошие ночные заведения и рестораны. Ему комфортно в Москве», – сказал Гурцкая.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ с 42 очками.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
  • Языджи после зимнего перехода забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1190

    moskowcity-petrv 8 минут назад

    У овцы работы нет,надо вафельник открыть

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