Языджи: «Зачем ЦСКА второе или третье место? Нам нужно золото»

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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Мы обсуждаем только ближайшие матчи, о дальнейшем пока не думаем. Идя от игре к игре хотим побеждать. Говоря о матчах, которые будут дальше, можем упустить то, что происходит сейчас.
С другой стороны, мы же великая команда. Зачем на второе или третье место? Нам нужно золото.
Надеюсь, что мы выиграем все матчи до конца сезона и все закончится хорошо», – сказал Языджи.
- ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ с 42 очками.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- Языджи после зимнего перехода забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
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