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Языджи: «Зачем ЦСКА второе или третье место? Нам нужно золото»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы обсуждаем только ближайшие матчи, о дальнейшем пока не думаем. Идя от игре к игре хотим побеждать. Говоря о матчах, которые будут дальше, можем упустить то, что происходит сейчас.

С другой стороны, мы же великая команда. Зачем на второе или третье место? Нам нужно золото.

Надеюсь, что мы выиграем все матчи до конца сезона и все закончится хорошо», – сказал Языджи.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ с 42 очками.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
  • Языджи после зимнего перехода забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +814

    Беспонтий 29 минут назад

    смотрите на первом канале
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    ЯНЫЧАР

    субтитры и шрифт брайля по желанию заказчика корпоратива

    0
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    Рейтинг: +14912

    Cleaner 51 минуту назад

    ЦСКА - чемпион!

    1
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    Рейтинг: +63

    Slava52 1 час назад

    Если бы все так играли и думали

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    Рейтинг: +2231

    andrej-lucevich 1 час назад

    губу раскатай

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