Языджи: «Зачем ЦСКА второе или третье место? Нам нужно золото»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы обсуждаем только ближайшие матчи, о дальнейшем пока не думаем. Идя от игре к игре хотим побеждать. Говоря о матчах, которые будут дальше, можем упустить то, что происходит сейчас.

С другой стороны, мы же великая команда. Зачем на второе или третье место? Нам нужно золото.

Надеюсь, что мы выиграем все матчи до конца сезона и все закончится хорошо», – сказал Языджи.

ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ с 42 очками.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

Языджи после зимнего перехода забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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